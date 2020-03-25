Верхняя Салда, Свердловская область, , 13:01 — REGNUM Глава Верхней Салды (Свердловская область) Михаил Савченко попал на двухнедельный карантин по коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Чиновник ушел на режим самоизоляции после возможного контакта с жителем, которого «госпитализировали с симптомами ОРВИ в городскую больницу №40 Екатеринбурге после поездки в Европу», уточнили в штабе.

Сейчас градоначальник чувствует себя нормально, у него нет симптомов ОРВИ. «Риск передачи заболевания невелик», — сказали в регштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 13 случаев заражения новым коронавирусом. А на верхнесалдинском предприятии ВСМПО-АВИСМА сообщают, что один из работников корпорации, скорее всего, также заболел COVID-19.

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