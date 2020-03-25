Москва, , 12:48 — REGNUM Ужесточение наказания за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм обусловлено большим числом случаев, когда люди не соблюдают карантин, самоизоляцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы считаем, что это наказание должно быть достаточно жестким, потому что у нас много случаев, когда покидают больницы, покидают карантин, начинают ходить по магазинам и салонам, родственникам, знакомым, наносят вред здоровью тех, кто рядом», — отметил Володин.

Он согласен с тем, что законопроект предполагает достаточно жесткие санкции.

«Штрафы действительно большие — минимальный 300 тыс. и 2 млн (максимально), это соизмеримо с международной практикой», — отметил Володин.

Инициатива предполагает также до семи лет лишения свободы.

«Надеюсь, что до этого не дойдет, многое зависит от нас, насколько мы самоорганизуемся, насколько будет меньше потерь», — сказал спикер Госдумы.

Он призвал быть ответственными и защищать окружающих.

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