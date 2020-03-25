25 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Западные СМИ утверждают, что Россия и Сербия заинтересованы в развязывании нового военного конфликта в Косово. Однако у этого сценария на самом деле есть совсем другие авторы.

Драгана Трифкович, , 15:46 — REGNUM В Общественной палате Российской Федерации в Москве 10 марта состоялся круглый стол на тему «Общественная дипломатия: Россия-Балканы. Вектор дружбы», на котором я выступила с докладом об актуальной обстановке в этом регионе.

Югославия, 1999 Иван Шилов © ИА REGNUM

Основные тезисы моего доклада опубликовало ИА REGNUM. Согласно им, единственным правомочным документом для решения косовского вопроса является Резолюция 1244 СБ ООН, которая на международном уровне подтверждает суверенитет Сербии над территорией Косово и Метохии. Западные страны пытаются манипулировать международным правом и решать этот вопрос в ущерб государственным и национальным интересам Сербии. Поэтому технические переговоры по Косово и Метохии были в 2012 года перенесены под эгиду Брюсселя. Но в конце 2018 года они были прерваны. Это было идеальным моментом для сербского руководства, чтобы добиться продления переговоров на уровне ООН. Вместо этого переговоры по Косово и Метохии теперь возобновляются при прямом участии США, которые и создали это сепаратистское формирование. Напрашивается вопрос — почему сербское руководство не потребует от России подключиться к переговорам, особенно если иметь в виду успехи российской дипломатии и о то, что нет ни одной проблемы в мире, которую можно было бы решить без участия России.

На следующий день после публикации на сайте ИА REGNUM в немецком издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten появилась статья под заголовком «Россия и Сербия тестируют введение чрезвычайного военного положения в Косово». В тексте подробно анализируются совместные российско-сербско-белорусские учения «Славянское братство», которые были проведены ранее. Кроме состава сил и задействованной на учениях техники, автор статьи интересуется снаряжением российской армии, а также ее военным опытом, полученным в Сирии. Также в упоминается «марш-бросок» российской армии — операция по занятию приштинского аэропорта Слатина в 1999 году.

Церемония открытия совместного тактического учения «Славянское братство-2018» Mil.ru

Кроме того, автор анализирует внешнюю политику России и приходит к выводу, что она изменилась за последние 30 лет. «В 90-е годы прошлого века Балканы находились на периферии российских внешнеполитических и экономических интересов — Россия строила отношения с ЕС и США. В годы «прагматичного сотрудничества» с ЕС (первая половина 2000-х годов) российское присутствие на Балканах было преимущественно экономическим. Когда конфликт между Москвой и Брюсселем обострился (со второй половины 2000-х), военные и политические вопросы вышли на передний план. Поэтому вопрос конфликта интересов в областях прямого контакта — таких, как Прибалтика, Центральная Европа, Юго-Восточная Европа и Балканы — особо актуален», — говорится в статье. Автор предупреждает об опасности проведения антитеррористических учений сербской, российской и белорусской армией, а также об амбициях России по поводу усиления собственного влияния на Балканах.

Возникает оправданный вопрос, почему антитеррористические учения, которые инициирует Россия, несут в себе угрозу международной безопасности, но при этом ей не угрожает создание террористических государств? Можно ли рассматривать антитеррористические учения как фактор дестабилизации? Если мы будем смотреть на вещи глазами преступных косовских структур, любые действия, направленные против криминала, можно расценивать как опасность. С этой точки зрения насильственный раздел Сербии и создание контролируемой территории, которая является центром преступной деятельности в Европе, очевидно можно рассматривать как вклад в укрепление стабильности. Если действовать в этой логике и дальше, то и создание «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) на Ближнем Востоке можно было бы воспринимать как фактор стабильности. Разве не так?

В создании независимого Косово Германия сыграла важную роль, а ее канцлер Ангела Меркель всеми силами старается довести это дело до завершения. В этом ее не может остановить даже эпидемия коронавируса — во время недавних переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем посредством видеосвязи она заявила о необходимости как можно скорее возобновить переговоры Белграда и Приштины.

Террористическая «Освободительная армия Косово», сыгравшая решающую роль в процессе отторжения южного края от Сербии, происходит от немецкой организации косовских албанцев «Косовское народное движение», которая была создана в 80-е годы прошлого столетия. Также не стоит упускать из виду, что свои интересы в регионе есть и у Турции. А издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten принадлежит этническим туркам. Турция поддержала формирование армии Косово, и более того, выделила ей вооружение. Ни для кого не секрет, что Реджеп Эрдоган мечтает о возвращении турецкого влияния на Балканах. Косово — второй форпост Анкары в регионе после Боснии и Герцеговины. В конце концов, территория Косово и Метохии была заселена албанцами как раз во время османской оккупации Сербии. Если иметь в виду нереализованные амбиции Эрдогана в Сирии и тот факт, что он пытается решить внутренние проблемы, переводя внимание на внешнюю политику, косовский кризис для него мог бы стать уникальным шансом.

Косовский Албанец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Поэтому не может не удивлять вывод автора публикации в германском издании, который пишет: «Дипломатического соглашения о статусе Косово невозможно достичь в обозримом будущем. С учетом того, что Россия, Белоруссия и Сербия проводят подготовку в рамках маневров «Славянское братство», намного вероятнее то, что в пограничном районе между Сербией и Косово возникнет конфликт низкой интенсивности, вызванный погромами и беспорядками».

Такой вывод может подтолкнуть к мысли о том, что, если в самом скором времени не будет подписано какое-то мирное соглашение, по которому Сербия признает независимость Косово, ситуация снова радикализируется. Сербии не нужен конфликт — ей нужны регулярные дипломатические действия и переговоры, которые не будут исходить из заранее заданного решения, как это было до сих пор. Ей нужна процедура, которая соответствует международному праву и конституции страны. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы переговорный процесс происходил под эгидой ООН. США сегодня не единственная сверхдержава, как это было во время бомбардировок Сербии. Тем более, Дональд Трамп высказал готовность бороться против коррупции, преступности, наркотрафика и торговли людьми. В эти рамки никак не укладывается покровительственное отношение к косовскому проекту авторства Клинтонов. Как бы в итоге не выяснилось, что именно Турция больше других заинтересована в возникновении нового конфликта в Косово и Метохии.

Драгана Трифкович, директор Центра геостратегический исследований (Белград)