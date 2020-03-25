Москва, , 12:45 — REGNUM Самолёт лоукостера «Победа», отправленный за российскими гражданами в ОАЭ, не смог совершить посадку в Дубае из-за запрета авиационных властей Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает 25 марта пресс-служба перевозчика.

Власти ОАЭ аннулировали план полета, когда самолёт находился в воздухе, уточнили в компании.

Отмечается, что лайнер вылетел из Москвы в Дубай, этот рейс был согласован. Самолёт совершил вынужденную посадку в Махачкале. Ожидалось, что на нём вернутся на родину около 190 российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 марта власти ОАЭ приостановили на две недели любое воздушное сообщение. Решение принято на фоне пандемии коронавируса.

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