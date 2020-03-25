Москва, , 12:37 — REGNUM Госдума 31 марта в первом чтении обсудит законопроект о жестком наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, такое решение принял Совет Думы.

«Мы считаем правильным этот вопрос обсудить в приоритетном порядке», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряжённое с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн рублей до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

В случае если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Правительство РФ и Верховный суд поддерживают инициативу.

Законопроект предполагается доработать ко второму чтению.