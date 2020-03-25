Москва, , 12:35 — REGNUM Ускорение испытаний гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» связано с намерением России в ближайшее время разрушить господство Запада на море. Так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об ускорении темпов проведения испытательных пусков этой ракеты.

Испытательные пуски с потенциальных надводных и подводных носителей гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут идти параллельно, а не последовательно. Таким образом, будут продолжены пуски с фрегата «Адмирал Горшков», а на их фоне уже в 2020 году будет проведена серия испытательных пусков с многоцелевой подводной лодки «Северодвинск», которая относится к проекту 885 «Ясень».

Изначально предполагалось данные испытания проводить последовательно. Первая стрельба с подводной лодки будет проводиться из надводного положения.

Владимир Васильев сказал следующее: «Международная обстановка обострилась на фоне нефтяного конфликта между Россией и Саудовской Аравией, за которой стоят Соединённые Штаты. В данной ситуации необходимо разрушить господство стран Запада на море. И гиперзвуковая ракета «Циркон» является для этого идеальным инструментом сдерживания».

«Уникальные характеристики ракеты в виде скорости в 8−9 Махов и дальности полёта более тысячи километров превращают даже малый ракетный катер в боевую систему, способную потопить атомный авианосец. При этом данное экспертное мнение высказывают американские специалисты», — добавил эксперт.