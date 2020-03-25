Киев, , 12:39 — REGNUM МИД Украины обвинил Россию в «манипуляциях пандемией коронавируса» с целью снять европейские санкции. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ходе беседы со своим датским коллегой Йеппе Кофодом, сообщило 25 марта издание «Европейская правда».

Кулеба считает, что РФ может воспользоваться случаем и попросить снять санкции, исходя из гуманитарных соображений.

В МИД Украины отметили, что глава внешнеполитического ведомства Дании согласился с мнением украинского министра.

Чиновники также договорились об отсутствии санкций в отношении граждан Украины и Дании, у которых просрочены документы, и которые не могут покинуть Данию и Украину из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что помощь России, которую получила Италия, может стать хорошим поводом пересмотреть антироссийские санкции Евросоюза.

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