Володин разъяснил необходимость жесткого наказания за нарушение карантина
Ужесточение наказания за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм обусловлено большим числом случаев, когда люди не соблюдают карантин, самоизоляцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Напомним, коронавирусная инфекция, по данным на 25 марта 2020 года, зафиксирована более чем в 150 странах мира. В России зарегистрировано 658 случаев.
Из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 1345 крымчан
По данным минздрава, в Крыму под медицинским наблюдением находится 1345 человек, а под динамическим медицинским наблюдением — 1293 человека. В стационарах — 52 человека. Подтвержденный диагноз у семи человек.
Заболевшие COVID-19 приехали на Кубань из Испании, Франции, Голландии и ОАЭ
Все четыре новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае являются завозными.
Ростовский губернатор сообщил о самочувствии пациентки с COVID-19
Жительница Ростова-на-Дону, подхватившая COVID-19 в Таиланде, чувствует себя хорошо. Болезнь у пациентки протекает практически бессимптомно. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
КХЛ досрочно завершила сезон 2019/20
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) досрочно завершает сезон 2019/20. Об этом 25 марта сообщается на сайте лиги.
«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона 201 920», — говорится в сообщении.
Покупают впрок: спрос на экспресс-доставку в условиях карантина вырос вдвое
Из-за коронавируса в России вырос спрос в онлайн-магазинах практически на все категории. О том, безопасна ли экспресс-доставка, в материале ИА REGNUM.
Госдума 31 марта обсудит тюремные сроки за побег из карантина
Госдума 31 марта в первом чтении обсудит законопроект о жестком наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, такое решение принял Совет Думы.
Российские вузы могут перенести весенние сессии из-за коронавируса
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал российские высшие учебные заведения перенести весенние сессии на более поздний срок.
Ростовский горздрав не знает о первом заболевшем COVID-19
Управление здравоохранения Ростова-на-Дону пока ничего не знает о первом заболевшем COVID-19.
В Нижегородской области подтверждено восемь случаев коронавируса
По данным на 25 марта число заразившихся коронавирусом в Нижегородской области выросло до восьми человек. Новый инфицированный прибыл из Италии. Сейчас на подтверждение направлены анализы ещё троих пациентов.
Намеренное заражение коронавирусом других будет караться как терроризм
Намеренное нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания, предлагается квалифицировать как терроризм. Об этом заявил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Кадыров считает, что нарушивших карантин надо убивать
Глава Чечни Рамзан Кадыров резко высказался по поводу преступной халатности жителя Чечни, вернувшегося из-за границы и нарушившего карантин. По мнению главы республики, которое он высказал в ходе совещания, транслировавшегося 23 марта в эфире ГТРК «Грозный», «человека, который сам себе создает эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить».