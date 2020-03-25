В России продолжает распространяться новая коронавирусная инфекция. К 25 марта заболевшие выявлены уже в 55 регионах страны.

Власти РФ ужесточают меры профилактики, а за нарушение карантинных мероприятий предлагают самые строгие меры — вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Намеренное нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания, предлагается квалифицировать как терроризм. А глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе заявил, что «человека, который сам себе создает эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить».

Все новости о мерах, которые предпринимаются властями России, чтобы предотвратить распространение COVID-19, — в трансляции ИА REGNUM.

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