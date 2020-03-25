25 Марта
 
12:48

Володин разъяснил необходимость жесткого наказания за нарушение карантина

Ужесточение наказания за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм обусловлено большим числом случаев, когда люди не соблюдают карантин, самоизоляцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

12:47

Напомним, коронавирусная инфекция, по данным на 25 марта 2020 года, зафиксирована более чем в 150 странах мира. В России зарегистрировано 658 случаев.

12:46

Из-за коронавируса под наблюдением медиков находится 1345 крымчан

По данным минздрава, в Крыму под медицинским наблюдением находится 1345 человек, а под динамическим медицинским наблюдением — 1293 человека. В стационарах — 52 человека. Подтвержденный диагноз у семи человек.

12:42

Заболевшие COVID-19 приехали на Кубань из Испании, Франции, Голландии и ОАЭ

Все четыре новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае являются завозными.

12:42

Ростовский губернатор сообщил о самочувствии пациентки с COVID-19

Жительница Ростова-на-Дону, подхватившая COVID-19 в Таиланде, чувствует себя хорошо. Болезнь у пациентки протекает практически бессимптомно. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

12:41

КХЛ досрочно завершила сезон 2019/20

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) досрочно завершает сезон 2019/20. Об этом 25 марта сообщается на сайте лиги.

«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона 201 920», — говорится в сообщении.

12:39

Покупают впрок: спрос на экспресс-доставку в условиях карантина вырос вдвое

Из-за коронавируса в России вырос спрос в онлайн-магазинах практически на все категории. О том, безопасна ли экспресс-доставка, в материале ИА REGNUM.

12:37

Госдума 31 марта обсудит тюремные сроки за побег из карантина

Госдума 31 марта в первом чтении обсудит законопроект о жестком наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, такое решение принял Совет Думы.

12:35

Российские вузы могут перенести весенние сессии из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал российские высшие учебные заведения перенести весенние сессии на более поздний срок.

12:32

Ростовский горздрав не знает о первом заболевшем COVID-19

Управление здравоохранения Ростова-на-Дону пока ничего не знает о первом заболевшем COVID-19.

12:26

В Нижегородской области подтверждено восемь случаев коронавируса

По данным на 25 марта число заразившихся коронавирусом в Нижегородской области выросло до восьми человек. Новый инфицированный прибыл из Италии. Сейчас на подтверждение направлены анализы ещё троих пациентов.

12:25

Намеренное заражение коронавирусом других будет караться как терроризм

Намеренное нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания, предлагается квалифицировать как терроризм. Об этом заявил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

12:23

Кадыров считает, что нарушивших карантин надо убивать

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко высказался по поводу преступной халатности жителя Чечни, вернувшегося из-за границы и нарушившего карантин. По мнению главы республики, которое он высказал в ходе совещания, транслировавшегося 23 марта в эфире ГТРК «Грозный», «человека, который сам себе создает эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить».