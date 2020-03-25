Киев, , 12:23 — REGNUM Офис президента Украины обратился к местным властям с просьбой бесплатно обеспечить боевиков ВСУ едой. Об этом сообщает 24 марта «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова заместителя главы ведомства Анны Коваленко.

По её словам, перебои с питанием украинских силовиков могут возникнуть из-за пандемии коронавируса — компании-поставщики продовольствия затягивают подписание контрактов на поставку еды.

«Компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию в военные части ВСУ, проинформировали Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и, как они считают, «форс-мажором» не в состоянии этого обеспечить», — рассказала Коваленко.

Глав областных администраций попросили поддерживать контакт с военными частями, расположенными в областях, чтобы в случае необходимости оказать им помощь, добавила чиновник.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Алексей Марценюк заявил, что правительство Украины подало на рассмотрение Верховной рады законопроект о продлении ранее действовавших договоров на поставку продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономист Александр Гончаров заявил, что из-за мировой рецессии, вызванной коронавирусом, Украине в ближайшее время придётся объявить дефолт, даже если МВФ решит выдать ей очередной кредит.

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