Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Международная коалиция, возглавляемая США, совершила 18 авиаударов по боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за январь и февраль 2020 года. Соответствующая информация была опубликована в докладе коалиции, распространенном в СМИ.

«В общей сложности было нанесено 18 ударов, проведено 48 спецопераций», — утверждается в докладе.

Отмечается, что в Ираке было произведено по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 10 ударов, 8 — в Сирии.

Напомним, несмотря на то, что ранее власти Ирака объявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористическая группировка продолжает сохранять активность на территории страны.

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