25 марта 2020 | Время чтения 5 мин

...Тогда несколько американских военных погибли от неизвестной болезни. При чем, медики считали, что имеют дело с обычным гриппом, однако вскрытие показало, что они имеют дело с коронавирусом. С этого момента и началась эпидемия в США

Антон Безносюк, , 12:30 — REGNUM Пользователи китайских социальных сетей, а также уважаемые эксперты призывают власти США опубликовать правдивую информацию об эпидемии нового коронавируса, которая пришла в Ухань из Соединенных Штатов, а не зародилась в Китае, как об этом утверждают на Западе, сообщает 25 марта газета Global Times.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский журналист Джордж Уэбб из Вашингтона обвинил американского же военного атлета, который присутствовал в составе спортивной делегации на военных играх, которые состоялись в Ухане в октябре 2019 года «нулевым пациентов», отмечает издание.

Уэбб провел собственное журналистское расследование в нескольких своих недавних видеообращениях и сообщениях в социальной сети Twitter заявил, что по его мнению «нулевым пациентом» является военный дипломатический водитель и велосипедистка Мате Бенасси, которая была в Ухане в октябре на велосипедных соревнованиях во время проведения Всемирных военных игр.

Согласно докладу, опубликованному на сайте Министерства обороны США 25 октября 2019 года, Мате Бенасси принимала участие 50-милльном заезде в Ухане. Уэбб также обращает внимание, военная лаборатория Форт Детрик в городе Фредерик штата Мериленд, США, которая занимается болезнетворными организмами высокого уровня опасности вроде лихорадки Эбола, была закрыта и перевезена в другое место в июле 2019 в связи с «ненадлежащим состоянием помещений и систем управления».

Несмотря на отсутствие неопровержимых доказательств, журналист пришел к выводу, что совпадения между временем закрытия лаборатории в июле, участия военных атлетов в играх в октябре и вспышкой коронавируса в Китае ближе к зиме 2019 года являются неслучайными. Лишь 10 марта текущего года на сайте Белого дома появилась петиция с указанием всех этих совпадений.

Но на этом совпадения не заканчиваются, оказалось, что упомянутая выше Мате Бенасси имеет родственника Мэтью Бенассии, который как раз и работал в Форт Детрик, где американцы разрабатывали биохимическое оружие. Ряд китайских экспертов сходятся во мнении, что там могла иметь место утечка вируса.

Специалист по США из Университета международных отношений в Пекине рассказал Global Times, что правительству США нужно дать ответ на всплывшие факты и опубликовать всю достоверную информацию о состоянии здоровья своих военных, связанных с данным инцидентом, приложив все необходимые инфекционные записи, дабы развеять все сомнения, которые теперь обязательно появится у мирового сообщества касательно происхождения COVID-19. Китайские пользователи социальных сетей призывают протестировать Бенасси на коронавирус.

При этом, США в лице президента Дональда Трампа ряда других высокопоставленных политиков акцентируют внимание на китайское происхождение вируса, а Китай это всячески отрицает.

Не вызывает сомнений американский генезис нового коронавируса и у специалиста по химическому и биологическому оружию, микробиолога, участника комиссии по разоружению в Ираке, бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию, а также бывшего советника генсека ООН Кофи Аннана Игоря Никулина.

Еще чуть менее недели назад в интервью ИА Красная Весна Никулин сообщил, что эпидемия нового коронавируса началась еще в августе 2019 года в США, что уже было официально признано самим генеральным директором центра профилактики и контроля заболеваний CDC, который объединяет все медицинские институты и университеты США Робертом Редфилдом.

Тогда несколько американских военных погибли от неизвестной болезни. При чем, медики считали, что имеют дело с обычным гриппом, однако вскрытие показало, что они имеют дело с коронавирусом. С этого момента и началась эпидемия в США.

«Кроме того, 5 августа была закрыта лаборатория Форт-Детрик, штат Мэриленд — это крупнейший американский военно-биологический центр США, где этот вид вируса был разработан еще в 2015 году. На это уже указывают данные, которые мы получили. Это именно так», — заявил Никулин.

По его словам, вирус был разработан в военно-биологических лабораториях США еще как минимум в 2015 году. Именно тогда в журнале Nature появился материал соответствующего содержания. В ней говорилось, что велись работы по модификации коронавируса китайской летучей мыши, который вначале должен был размножиться в организме верблюда, что дало возможность ему затем проникать в клетки человека. С тех пор, по его словам, американские эксперты значительно продвинулись в этом деле.

Обсуждая вопрос, зачем и кому это понадобилось, Никулин ответил, что это игра американских глобалистов против президента Трампа перед предстоящими выборами в США. Их задача — потопить действующего президента, который, отметим, без этой эпидемии был однозначным лидеров в предвыборной гонке.

У самого же Трампа, считает эксперт, есть алиби, поскольку он до 11 сентября 2019 года не знал о существовании нового биологического оружия COVID-19. В то же самое время есть алиби и у Китая, где первый пациент был зафиксирован лишь 17 ноября 2019 года, а эпидемия была объявлена лишь 31 декабря.

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Стоит отметить, что 23 марта колумнист Forbes, член Совета по международным отношениям США и Международного института стратегических исследований (Лондон) Ариэль Коэн заявил в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», что США имели откуда-то имели данные о предстоящей эпидемии вируса в Китае и Трампу на стол были переданы соответствующие разведданные.

«Более того, «военная игра» в августе-сентябре прошлого года, по которой получалось, что из Китая может прийти вирус, говорили об эпидемии особо опасного гриппа и говорили о полумиллионе погибших в США и говорили о том, что структура госпиталей абсолютно недостаточна», — заявил Коэн.

Коэн также заявил, что подобное бездействие Трампа может привести к тому, что в США начнется затяжной кризис сродни Великой Депрессии 20-х годов прошлого века и 30% безработице в стране.

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