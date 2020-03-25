Цхинвал, , 12:07 — REGNUM Избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию России будет открыт на территории Южной Осетии. Объявление об этом 25 марта разместило на своем сайте министерство иностранных дел республики.

Сообщается, что проголосовать в отношении изменений основного закона Российской Федерации можно будет в Цхинвале.

«Для проведения голосования среди российских граждан, проживающих на территории Республики Южная Осетия, на территории посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия будет образован избирательный участок», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию России запланировано на 22 апреля. Однако из-за вспышки коронавируса эту дату могут перенести на другой срок.