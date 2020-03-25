Киев, , 12:02 — REGNUM По пути из Китая на Украину «испарилась» большая часть тестов на коронавирус, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 24 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, ранее украинские власти заявляли о получении 1 млн тестов, но в итоге якобы получили всего 250 тыс. тестов.

«Ещё раз повторю вопрос, который интересует всю страну: Как 1 млн тестов превратился в 250 тысяч? Сколько тестов получили в каждой области? Каждая область получила лишь жалкие крохи от потребностей, которых хватит только на несколько дней», — написал депутат.

Дубинский отметил, что пропагандисты, работающие на офис президента Украины, попытались переложить ответственность на представителей региональных властей, которые якобы расхватывают тесты для себя и своих родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт Ил-76 привёз из Китая на Украину два вида тестов для определения коронавируса 2019-nCoV, а также партию необходимых медицинских товаров.

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