Киев, 25 марта 2020, 12:02 — REGNUM По пути из Китая на Украину «испарилась» большая часть тестов на коронавирус, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 24 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, ранее украинские власти заявляли о получении 1 млн тестов, но в итоге якобы получили всего 250 тыс. тестов.
Дубинский отметил, что пропагандисты, работающие на офис президента Украины, попытались переложить ответственность на представителей региональных властей, которые якобы расхватывают тесты для себя и своих родственников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт Ил-76 привёз из Китая на Украину два вида тестов для определения коронавируса 2019-nCoV, а также партию необходимых медицинских товаров.
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