Минск, , 11:56 — REGNUM Минфины России и Белоруссии разрабатывают механизм межбюджетного трансферта в рамках соглашения об импорте российской нефти Белоруссией. Правительство Белоруссии сообщило о согласии Москвы удовлетворить нужды белорусских НПЗ в полном объёме.

Поставки российской нефти в Белоруссию планировались на уровне 24 млн т в 2020 году — такой объём был зафиксирован в подписанном в конце 2019 года союзном балансе. Однако с нового года поставки прекратились из-за отсутствия контрактов, которые Минск отказался подписывать до тех пор, пока российские нефтяные компании не отменят премию в своей формуле цены при экспорте в Белоруссию.

Российская нефть в Белоруссию поставляется беспошлинно. В ходе состоявшихся 21 марта переговоров глав правительств России и Белоруссии была достигнута договорённость о поставках российской нефти в объёмах, достаточных для полной загрузки обоих белорусских НПЗ.

Вчера, 24 марта белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7. Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, чиновник отметил, что «в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии».

«Из этой премии $7 снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя», — сказал Румас.

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Напомним, в 2019 году Россия отменила схему «перетаможки» 6 млн т российской нефти, при экспорте которой вывозные пошлины зачислялись в белорусский бюджет. Россия также прекратила экспорт нефтепродуктов в Белоруссию, которые вырабатываются на белорусских НПЗ из российской нефти.

В том же 2019 году провалом завершились переговоры о реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства. Нефтяные и прочие льготы Москва предоставляла Минску в рамках интеграционных соглашений.