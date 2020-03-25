Сеул, , 11:39 — REGNUM 25 марта китайский военный самолёт вошёл в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, самолёт, по предварительным данным Shaanxi Y-9, вошёл в зону ВПО к югу от острова Ио. Истребители ВВС Южной Кореи сразу же вылетели для его сопровождения.

Известно, что китайский самолёт в ходил в идентификационную зону дважды — в 10:06, покинув ее в 10:23, и в 11:40. В общей сложности самолёт находился в зоне ПВО Южной Кореи на протяжении 35 минут.

Отмечается, что до приближения к KADIZ военные связались с китайской стороной по прямой линии. В результате переговоров стало известно, что самолёт выполняет штатный полёт.