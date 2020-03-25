Кемерово, , 11:31 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв побывал на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Как сообщает телеграмм-канал «Цивилев. Live», на эфир Цивилёв отправился, чтобы рассказать о ситуации с коронавирусом в регионе.

«В интернете и соцсетях появляется все больше фейков, связанных с коронавирусом. В таких условиях важно доводить достоверную информацию до людей с помощью всех доступных каналов связи. Для этого Сергей Цивилев пришел на программу к Владимиру Соловьёву и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в Кузбассе», — говорится в сообщении. Цивилёв заявил, что региональные власти готовы к любым сценариям развития кризиса, а область располагает необходимыми ресурсами.

«Настроение у населения, я бы назвал, настороженно-спокойное. Как и положено сибирякам. Мы ни в коем случае не приуменьшаем риски этой проблемы, с которой мы столкнулись. Мы ранее с такой проблемой ещё не сталкивались. Это первый опыт», — сказал Сергей Цивилёв.

Цивилёв отметил, что в Кузбассе на данный момент 748 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, выделены средства на покупку дополнительных аппаратов.