Москва, , 11:17 — REGNUM Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о состоянии Вооруженных сил России, доля современного вооружения в РВСН к концу года вырастет с 82% до 87%, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

«Оснащённость войск современной вооружённой техникой достигает 68,1%, к концу 2020 года достигнет целевого показателя в 70%. При этом современность в стратегических ядерных силах превысила 87%. Исправность техники вооруженных сил поддерживается на уровне не менее 94%», — сказал Шойгу.

Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад на комплекс «Искандер», — добавил он.

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