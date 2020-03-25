Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Власти американских штатов Техас и Огайо приняли решение отложить проведения абортов, чтобы высвободить ресурсы для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 25 марта сообщает Reuters.

Больничные койки, а также прочие необходимые указанным операциям ресурсы, будут переданы врачам, занимающимся борьбой с коронавирусной инфекцией. Персонал абортариев также должен сосредоточиться на инфекции.

Сторонники абортов раскритиковали данное решение как политическое, отказываясь признать необходимость данного шага.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс обратился к медицинским учреждениям, призвав их отложить так называемые необязательные операции для перенаправления ресурсов на борьбу с наиболее насущной проблемой.

Власти штата Техас уже заявили, что откладывание абортов не будет распространяться на те случаи, которые необходимы для спасения жизни или здоровья матери.

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