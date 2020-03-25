Джакарта, , 10:48 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо примет участие в чрезвычайном саммите G20 26 марта 2020 года, сообщает Kompas.

Известно, что главы стран-членов G20, а также международные организации, такие как ООН, ВОЗ, Всемирный банк и МВФ, примут участие в видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию, связанную с коронавирусом. Глава государства Саудовской Аравии будет председателем саммита G20 в этом году.

«Есть надежда, что главы государств G20 смогут подготовить совместное заявление по COVID-19», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Международный валютный фонд прогнозирует, что воздействие вспышки коронавируса может усугубить глобальный экономический кризис.

«По этой причине мир очень ждет встречи «большой двадцатки» для поддержки финансовой стабильности и мировой экономики», — говорится также в заявлении МИД страны.

Ожидается, что на саммите G20 Джоко Видодо будет поощрять глобальную солидарность и скоординированные действиям по борьбе с коронавирусом.

По сообщению МИД Индонезии, страна настаивает на необходимости сосредоточить внимание на поддержке развивающихся и наименее развитых стран, как наиболее уязвимых к последствиям пандемии COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главы МИД Индонезии и Японии договорились сотрудничать в борьбе с распространением коронавируса.

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