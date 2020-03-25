Москва, , 10:48 — REGNUM Законопроект о тюремных сроках за побег из карантина будет дополнен санкциями за фейки вокруг коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом сообщил один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых «фейков», которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса», — Крашенинников.

Согласно внесенному законопроекту, максимальное наказание последует в случае если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц. Такие деяние предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.