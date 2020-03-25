Москва, , 10:45 — REGNUM Законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, внесли в Госдуму спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Речь идет, например, о таких деяниях, как нарушение режима карантина на фоне коронавируса.

«В условиях пандемии коронавируса такие действия представляют серьезную опасность для населения страны, поскольку повышают угрозу заражения вирусом не только самого нарушителя, но и дальнейшего распространения этой заразы от него на большое количество людей, причем очень быстрыми темпами», — отметил Крашенинников.

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Законопроектом предлагается усилить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Наказание предлагается установить в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

Максимальное наказание последует в случае если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц. Такие деяние предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

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