Москва, , 10:38 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила направить обращение о возврате денег за авиабилеты независимо от вида билета, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

«События неординарные, и авиакомпании, безусловно, должны возвращать деньги гражданам за билеты, поскольку они отказываются не по своей вине. В то же время авиакомпании находятся в очень тяжёлом экономическом положении, и государство сейчас рассматривает вопрос о поддержке авиационной отрасли связи с коронавирусом. Давайте подготовим обращение — деньги за все билеты должны возвращаться независимо от того, какой вид билета», — сказала Матвиенко.

Речь идет в том числе о так называемых невозвратных билетов.