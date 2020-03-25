Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Губернатора Петербурга Александра Беглова просят разобраться с незаконной свалкой, которая образовалась в черте города в промзоне между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. Соответствующий запрос утвердили на заседании городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Единоросс Игорь Высоцкий заявил, что жители Невского района завалили его жалобами на эту свалку. По словам Высоцкого, в письме за подписью заместителя главы района Сергея Петриченко говорится, что ликвидация свалки запланирована только на 2021 год при условии бюджетного финансирования.

Сотни жителей в сопровождении телекамер недавно посетили свалку, и, утверждает Высоцкий, Петриченко не смог объяснить, что там происходит.

«Там собаки бегают стаями. Учитывая, что свозимый строительный и прочий мусор опасен для здоровья, а также привлекает стаи агрессивных и бездомных собак, жители вынуждены самостоятельно бороться с постоянно разрастающейся свалкой. Своими силами они устраивают рейды и отлавливают свозящих мусор на промзону, но полиция мер не принимает и злоумышленников отпускает», — заявил Высоцкий.

У Беглова депутат интересуется, не считает ли губернатор нужным побыстрее решить проблему, которая напрямую влияет на здоровье граждан.

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