Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Зарегистрированное количество заражений коронавирусом нового типа на территории США заметно вырастет в ближайшее время. Об этом заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением инфекции Дебора Биркс журналистам в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что власти рекордными темпами ускоряют обследование граждан на наличие коронавируса. Количество неизученных результатов анализов существенно, потому вырастет и число людей с положительным тестом.

К настоящему моменту проведено 370 тыс. тестов, из которых более 220 тыс. проведены в течение последних восьми дней, добавила Биркс.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США заразились коронавирусом более 53 тыс. человек. Скончались от вызываемого им заболевания около 700.

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