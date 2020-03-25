Джакарта, , 10:20 — REGNUM Главы МИД Индонезии и Японии договорились сотрудничать в борьбе с распространением коронавируса, сообщает Sindonews.

Согласно заявлению посольства Японии в Джакарте, телефонный разговор между главами МИД двух стран состоялся 24 марта 2020 года и продлился почти полчаса.

«Стороны обменялись мнениями об условиях распространения эпидемии коронавируса в мире и договорились продолжать тесное сотрудничество для предотвращения распространения эпидемии COVID-19», — говорится в заявлении посольства Японии.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отметил важность международного сотрудничества для предотвращения распространения вспышки коронавируса и заявил, что Япония решила через ВОЗ и ЮНИСЕФ предоставить пострадавшим от коронавируса странам помощь на сумму 1,5 млрд иен.

«Чрезвычайная помощь была оказана странам, пострадавшим от этой катастрофы. В ответ на это глава МИД Индонезии выразила благодарность за помощь, оказанную Японией», — заявил Тосимицу Мотэги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Джакарты решило продлить период обучения на дому до 5 апреля 2020 года из-за распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Джакарте продлили период обучения на дому из-за коронавируса