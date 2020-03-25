Бразилиа, , 10:10 — REGNUM Введение карантинных мер и ограничений на работу отдельных секторов экономики Бразилии в связи с пандемией нового типа коронавируса является нецелесообразным и чрезмерными. Такое мнение в телевизионном обращении к нации высказал президент страны Жаир Болсонару.

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Он призвал местные власти отказаться от «концепции выжженной земли»: запрета транспортного сообщения, закрытия предприятий торговли, массовой самоизоляции», пишет ТАСС. При этом Болсонару уверен, что возможное введение карантина в стране из-за угрозы распространения коронавируса — это неправильная мера.

По его словам, болезнь якобы опасна только для пожилых людей, при этом большинство жителей Бразилии в случае заражения даже не заметит этого. Однако соблюдать рекомендации Минздрава гражданам страны всё же необходимо, уверен Болсонару.

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«Зачем же закрывать школы?» — задался вопросом президент Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта, количество заразившихся коронавирусом нового типа в Бразилии выросло до 1891 человека. При этом в стране зафиксировано 34 летальных случая среди пациентов с COVID-19.