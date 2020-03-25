Анадырь, , 10:07 — REGNUM На Чукотке 29 марта, несмотря на пандемию коронавируса, в двух населённых пунктах округа состоятся выборы.

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«В селе Алькатваам Анадырского района досрочно выберут главу сельской администрации, а в Билибинском районе пройдут довыборы трёх депутатов села Островное», — пишет ИА «Чукотка».

По данным избиркома, в выборах примут участие около 400 жителей округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии отложили из-за распространения коронавируса выборы депутатов городских парламентов и сельсоветов.