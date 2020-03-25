Челябинск, , 09:58 — REGNUM В Конституции важен весь социальный блок поправок. Об этом заявил глава свердловского отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» России Олег Соломеин.

«Мы — федеральные льготники и для нас это основа», — отметил спикер.

Он добавил, что свердловское областное отделение является одним из наиболее крупных по России. В регионе действует больше 40 местных отделений. Они есть в каждом городе области и даже представлены в небольших посёлках.

«Этот социальный блок поправок нам очень важен, нужен. Необходимо, чтобы эта защищенность, которую мы видим и чувствуем, была закреплена в Конституции», — подметил общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, ВЦИОМ определил мнения граждан России по поводу поправок в Конституцию. 95% опрошенных им россиян посчитали, что самой важной является поправка о качестве и доступности медицины. Второй по популярности стала поправка о том, чтобы признавать детей приоритетом соцолитики. А 92% и третье место завоевала поправка о том, чтобы обязательно индексировать пенсии.

Напомним, пока голосование по Конституции по-прежнему запланировано на 150-летие Владимира Ильича Ленина. Впрочем, не исключено, что из-за ситуации с коронавирусом дату изменят.