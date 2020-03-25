Джакарта, , 09:54 — REGNUM Правительство Джакарты издало указ, посвященный политике обучения на дому во время чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, согласно которому период обучения на дому продлевается до 5 апреля 2020 года, сообщает информационный портал Detik.

«Обучение на дому во время чрезвычайного периода COVID-19 продлено до 5 апреля 2020 года», — заявил руководитель управления образования столицы Индонезии Джакарты.

Известно, что глав школ и образовательных центров попросили проинформировать родителей учеников о соблюдении режима самоизоляции, чтобы дети занимались дома и меньше выходили на улицу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Индонезии приняла меры против распространения ложной информации, связанной с коронавирусом.

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