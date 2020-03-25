Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM Правительство Свердловской области перейдёт на совещания в дистанционном формате. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации региона.

Теперь члены областного правительства смогут принимать решения по вопросам «путём заочного голосования», сообщается в указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Документ уже подписан главой региона.

Указ вступил в силу с 24 марта 2020 года. Меры проводятся для снижения риска распространения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за пандемии коронавируса приостановила свою работу гордума Екатеринбурга. В думе отменили встречи комиссий и ближайшее заседание.

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