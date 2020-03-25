Ижевск, , 09:45 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие во встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с кандидатами на должность секретарей региональных отделений партии. Участники встречи обсуждали ситуацию, сложившуюся в связи с распространением коронавируса, а также меры поддержки бизнеса на её фоне.

В настоящее время удмуртское отделение «Единой России» возглавляет первый вице-спикер Государственного совета республики Владимир Невоструев.

Решение о назначении главы удмуртского отделения партии будет приниматься на региональной конференции «Единой России».

ИА REGNUM напоминает, в период выдвижения на пост главы Удмуртии Бречалов не состоял в партии, при этом выдвигался от «Единой России» и занял пост главы республики по итогам выборов в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года он вступил в партию, получив партбилет из рук Медведева.