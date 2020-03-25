Москва, , 10:06 — REGNUM Палестино-израильские разногласия временно отодвинулись на второй план из-за общей угрозы коронавируса. Об этом рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью «Известиям», опубликованном 25 марта.

«Все споры между нами и израильтянами временно отошли на второй план», — сказал дипломат.

Нофаль отметил, что на минувшей неделе между президентами Израиля и Палестины Реувеном Ривлином и Махмудом Аббасом состоялся телефонный разговор. Ривлин попросил Аббаса о сотрудничестве в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Стороны договорились о создании совместного штаба по противодействию эпидемии. Оба государства понимают, что для борьбы с вирусом нужна слаженная политика с обеих сторон, добавил посол.

В Палестине зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусом, смертельных случаев нет.

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