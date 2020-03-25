Сеул, , 09:23 — REGNUM В преддверии специального видео-саммита G20 президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел 24 марта телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, в рамках 20-минутных переговоров стороны обсудили вопросы международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа.

Глава Южной Кореи высоко оценил решение Саудовской Аравии, выступающей страной-председателем G20, о проведении чрезвычайного саммита по коронавирусу. Он отметил, что ситуация с COVID-19 вышла за рамки проблемы здравоохранения, создавав кризисную ситуацию в экономической, финансовой и общественной общественной сферах, а также добавил, что в сложившейся ситуации вопрос о международном сотрудничестве как никогда актуален и проведение саммита G20 является своевременным.

Также Мун Чжэ Ин отметил необходимость принятия мер по минимизации последствий от коронавируса для мировой экономики, а также на обеспечение активности деловых кругов.

В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность сотрудничать с Южной Кореей по любому вопросу, а также отметил, что сделает все возможное для южнокорейских бизнесменов для беспрепятственного въезда в страну.