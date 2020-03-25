Оттава, , 09:15 — REGNUM В Ванкувере нарушителей режима чрезвычайной ситуации, который установлен в провинции Британская Колумбия в связи с пандемией нового типа коронавируса, будут наказывать финансово. За предложение, направленное на усиление мер социальной дистанцированности во время эпидемии коронавируса, единогласно проголосовал городской совет Ванкувера. Об этом сообщает Global News.

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Речь идёт о поправке у уставу о чрезвычайных полномочиях города, которая позволит чиновникам назначать штрафы всем, кто-либо собирается в большие группы, либо придерживается правила держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов выписывать штрафы частным лицам. Максимальный их размер предусмотрен на уровне 1 тыс. канадских долларов. При этом максимальное наказание для владельцев предприятий сферы услуг, которые продолжают работать в Ванкувере вопреки запрету, может составить до 50 тыс. канадских долларов.

Как заявил мэр Ванкувера Кеннеди Стюарт, городские власти предпочитают не прибегать к таким жёстким мерах, а продолжить информировать общественность о необходимости социального дистанцирования. По словам Стюарта, возможность выписывать штрафы будет использована в случае необходимости.

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Глава города ранее выражал возмущение по поводу несоблюдения жителями города введённых правил и запретов в ситуации с коронавирусом. Так, горожане продолжают устраивать большие вечеринки и собираться большими группами на игровых площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта, количество заболевших COVID-19 в Канаде достигло 2176 человек, из них 25 — скончались. Ранее говорилось о 1430 заразившихся и 20 смертельных случаях.