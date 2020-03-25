, 08:32 — REGNUM Тендер в сумме €8,2 млн на укрепление гражданского общества объявила Европейская комиссия. Об этом 25 марта сообщает RT.

Согласно условиям конкурса, гранты выделяются на обеспечение «прозрачности и подотчётности на всех уровнях гражданского общества» и повышение компетентности организаций, входящих в гражданское общество.

Кроме того, тендер предполагает усиление роли таких некоммерческих организаций в борьбе с изменением климата и тех сообществ, которые занимаются защитой прав человека и демократии.

Денежные средства предполагается выплачивать за проведение таких работ, как анализ действующих законов Грузии, разработка политических предложений, проведение совместных мероприятий вместе с государственными учреждениями. Гранты могут получить некоммерческие организации, распложенные на территории Грузии или Европейского союза.