Париж, , 08:20 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в своем подавляющем большинстве французы «уважают правила» самоизоляции, сообщает Le Figaro.

«Я уверен, что эти правила будут лучше и лучше пониматься, лучше и лучше применяться нашими согражданами», — заявил премьер-министр перед депутатами.

«Очевидно, что мы должны указать на то, что является неправильным, нецивилизованным или безответственным поведением, но также следует сказать, что большинство наших сограждан уважительно относятся к рекомендациям властей», — добавил Эдуар Филипп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции объявил об ужесточении мер по сдерживанию распространения коронавируса. Власти Франции приняли решение закрыть продовольственные рынки. Жителям страны теперь разрешается гулять только в радиусе одного километра от дома и не более часа.

Читайте также: Премьер-министр Франции ужесточил правила самоизоляции из-за коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон посетил приют для бездомных в Париже