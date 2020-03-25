Париж, , 08:19 — REGNUM Проект подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко является незаконным и необоснованным, заявил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 24 марта в интервью, опубликованном на Youtube-канале журналиста Алеси Бацман.

Рябошапка дал интервью, находясь в своём доме во Франции.

«То, что было предложено подписать — это, на самом деле, юридический треш, который не выдерживает никакой критики», — рассказал он, комментируя документ о подозрении Порошенко.

Рябошапка считает, что обвинения в адрес экс-президента Украины не имеют под собой никаких оснований, а его подпись могла бы в дальнейшем стать поводом для возбуждения уголовного дела против самого Рябошапки.

Напомним, против Порошенко возбуждено более десяти уголовных дел, но он остаётся свидетелем, поскольку глава генеральной прокуратуры не подписывал документ о подозрении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новым главой генпрокуратуры Украины стала и.о. главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.

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