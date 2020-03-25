Париж, 25 марта 2020, 08:19 — REGNUM Проект подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко является незаконным и необоснованным, заявил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 24 марта в интервью, опубликованном на Youtube-канале журналиста Алеси Бацман.
Рябошапка дал интервью, находясь в своём доме во Франции.
Рябошапка считает, что обвинения в адрес экс-президента Украины не имеют под собой никаких оснований, а его подпись могла бы в дальнейшем стать поводом для возбуждения уголовного дела против самого Рябошапки.
Напомним, против Порошенко возбуждено более десяти уголовных дел, но он остаётся свидетелем, поскольку глава генеральной прокуратуры не подписывал документ о подозрении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новым главой генпрокуратуры Украины стала и.о. главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.
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