Париж, , 08:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетил центр размещения Келлерманн в 13-м округе Парижа, где 177 бездомных находятся в разгар эпидемии коронавируса, передает France Info.

«Нация необычайно мобилизована, чтобы приветствовать этих людей, которые находятся в бедственном положении» и «которые живут на улице», — приветствовал глава государства.

Президент Франции также встретился с социальными работниками и поблагодарил их.

«Я хочу воздать должное этим женщинам и мужчинам, которые с большим мужеством, имея семью, а иногда и боясь за них, помогают тем, кто в них нуждается», — отметил Эммануэль Макрон.

Глава государства добавил, что поддерживает этих социальных работников, которые «помогают защитить наиболее уязвимых, помогают им прожить этот период, когда это необходимо».

Эммануэль Макрон отметил, что сегодня во Франции «почти 160 000 человек почти каждую ночь размещаются в подобных структурах» и предпринимаются усилия для размещения бездомных.

«По всей Франции мы создали почти 3000 дополнительных мест», — пояснил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции официально ввели режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

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