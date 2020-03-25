Эрбиль, Ирак, , 07:50 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел телефонные переговоры с помощником министра финансов США Маршаллом Биллингсли, об этом 25 марта сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и пандемию коронавируса.

Барзани рассказал американскому чиновнику о ходе внутренних реформ в курдской автономии, политики обсудили способы увеличения инвестиций США в Иракский Курдистан.

Напомним, официальный Эрбиль является надежным партнером и союзником США в Ираке, так как американские военные, вторгнувшись в страну и свергнув президента Саддама Хусейна, помогли курдам обрести широкую автономию в рамках государства.

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