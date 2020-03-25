Кемерово, , 06:03 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на очередном заседании межведомственного штаба по коронавирусу поручил увеличить количество мер для защиты жителей региона. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Согласно новым поручениям, во всех районах Кузбасса должны работать автолавки с товарами первой необходимости и продуктами питания по социальным ценам; развёрнута работа волонтёров для помощи ветеранам, пенсионерам и инвалидам; организованы учения для медработников на случай вспышки распространения коронавируса и ограничено количество участников совещаний и заседаний, в том числе в областном правительстве.

Цивилёв призвал кемеровчан по возможности использовать только безналичный способ оплаты. Он уточнил, что нарушителей карантинного режима будут наказывать.