Пекин, , 05:09 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите глав G20 по теме пандемии нового коронавируса, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Специальный саммит пройдет в формате видеоконференции, а принимающей стороной будет Саудовская Аравия, поскольку 2020 год — год председательства этой страны в G20. Китайский лидер будет вещать из Пекина, сообщила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 пройдет 26 марта в режиме удаленной телеконференции в экстренном формате. Он будет посвящен проблеме распространения нового коронавируса в мире.