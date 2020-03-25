Пекин, , 03:09 — REGNUM Член Госсовета КНР и Министр иностранных дел страны Ван И заявил, что Китай и Индонезия должны подтолкнуть страны G20 к наращиванию солидарности и координации в мировой битве против пандемии коронавируса, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Во время телефонного разговора со своим индонезийским коллегой Ретной Марсуди, Ван заявил, что вспышка коронавируса по всему миру оказала серьезное давление на международное сообщество, поставив перед ним витальный вызов.

Китай выражает сочувствие в связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся в Индонезии и готов оказать всю необходимую помощь этой стране, поделившихся своим бесценным опытом. Ван также добавил, что Китай поможет Индонезии закупить необходимые материалы для сдерживания эпидемии.

Представ перед лицом новой беспрецедентной угрозы в виде пандемии COVID-19, страны-члены «Большой двадцатки» должны совместно объединить усилия и послать миру позитивный месседж, который бы помог объединить мировое сообщество против общей проблемы.

Со своей стороны, Ретно заявила, что ее страна высоко оценивает то, что делает Китая, делясь своим опытом борьбы с коронавирусом, а также предоставляя разным странам мира материалы, необходимые для победы над пандемией. Позитивную роль Китая невозможно переоценить.

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