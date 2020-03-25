Париж, , 02:56 — REGNUM Европа не смогла адекватно оценить угрозу коронавируса нового типа и предугадать масштаб кризиса, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Figaro.

«Ясно, что Европа не смогла предусмотреть его масштабы. К тому же, она медленно стартовала в своих действиях», — заявил он.

По словам Ле Дриана, страны Евросоюза начали бороться с новым коронавирусом самостоятельно, без какой-либо координации на уровне ЕС. Однако он подчеркнул, что в настоящее время ситуация исправляется и ЕС вместе принимает решения по борьбе с инфекцией. В частности, решение о закрытии внешних границ и границ Шенгенской зоны принималось совместно.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, во Франции более тысячи человек скончалось от заболевания COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в стране превысило 22,3 тысячи человек.

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