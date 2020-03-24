Архангельск, 24 марта 2020, 23:53 — REGNUM Депутату Архангельского областного Собрания Леониду Таскаеву (КПРФ) придется ответить за публичное вручение губернатору антипремии «Золотые макарошки». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам Таскаев, спустя полтора месяца после «церемонии» председатель собрания Екатерина Прокопьева попросила коллег дать оценку его поведения.
Свою оценку комитет огласит завтра на очередной сессии.
Рассуждая о целях запоздавшей «порки», Таскаев завил, что связаны с личными интересами отдельных депутатов.
Речь идет о законопроекте, предусматривающем пересчет зарплат штатных депутатов. Сейчас они рассчитываются из 50% оклада федерального министра, а группа оппозиционных депутатов предлагает рассчитывать из МРОТ.
Как сообщало ИА REGNUM, премия, учрежденная общественной молодежной организацией ЛКСМ РФ, «Золотые макарошки» вручается ежегодно в категории «Лучший слуга народа». В 2019 году премию присудили Игорю Орлову, назвавшему выступающих против строительства мусорных полигонов шелупонью. Награду губернатор получил только 12 февраля.