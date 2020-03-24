Архангельск, , 23:53 — REGNUM Депутату Архангельского областного Собрания Леониду Таскаеву (КПРФ) придется ответить за публичное вручение губернатору антипремии «Золотые макарошки». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам Таскаев, спустя полтора месяца после «церемонии» председатель собрания Екатерина Прокопьева попросила коллег дать оценку его поведения.

«Без разрешения председательствующего на сессии, не обращая внимание на неоднократные замечания председательствующего на сессии, Таскаев Л.Л. покинул свое место в зале заседаний, подошел к Губернатору Архангельской области Орлову И.А. и передал предмет, не относящийся к вопросам, рассматриваемым на данной сессии», — говорится в документе, который Прокопьева направила в комитет по этике и регламенту.

Свою оценку комитет огласит завтра на очередной сессии.

Рассуждая о целях запоздавшей «порки», Таскаев завил, что связаны с личными интересами отдельных депутатов.

«Я полагаю, что вручение статуэтки — всего лишь повод, и губернатору сейчас не до такой «мелочи», как журение оппозиционного депутата. На мой взгляд, это связано с личными интересами «штатных» депутатов, из числа которых именно председательница испытывает наибольший дискомфорт из-за законопроекта, внесенного в порядке консолидированной законодательной инициативы группой оппозиционных депутатов областного Собрания», — сказал Таскаев.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем пересчет зарплат штатных депутатов. Сейчас они рассчитываются из 50% оклада федерального министра, а группа оппозиционных депутатов предлагает рассчитывать из МРОТ.

«Это приведёт к падению зарплаты лично Прокопьевой с почти миллиона в месяц, до 200−300 тысяч», — уточнил Таскаев.

Как сообщало ИА REGNUM, премия, учрежденная общественной молодежной организацией ЛКСМ РФ, «Золотые макарошки» вручается ежегодно в категории «Лучший слуга народа». В 2019 году премию присудили Игорю Орлову, назвавшему выступающих против строительства мусорных полигонов шелупонью. Награду губернатор получил только 12 февраля.