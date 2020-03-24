Бишкек, , 23:46 — REGNUM «Бишкектеплосеть» с 24 марта возобновила подачу отопления в квартиры горожан, а также в государственные и муниципальные учреждения столицы Киргизии. Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, соответствующее распоряжение дала Бишкекская мэрия.

Отмечается, что отопительный сезон возобновлен в целях предупреждения и недопущения возникновения и распространения коронавируса COVID-19 и других инфекционных заболеваний, а также из-за ухудшения погодных условий в ближайшие дни.

В мэрии подчеркивают, что тепло будет подаваться горожанам поэтапно. При этом в первую очередь к отоплению подключат медицинские учреждения города.

ИА REGNUM напоминает, что отопление в столице Киргизии планово отключили 19 марта, поскольку в городе к тому моменту установилась достаточно теплая погода.

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