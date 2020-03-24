Бишкек, , 23:35 — REGNUM В Киргизии уволили врача Бахтияра Абсаматова, который отказался пустить в карантинную зону комиссию министерства здравоохранения, поскольку чиновники не имели при себе спецсредств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции, передает «24.kg».

Представители минздрава хотели посетить пассажиров транзитного рейса Москва — Бишкек, но не имели при себе ни респираторов, ни защитных костюмов. На проверку они прибыли в обычных медицинских халатах.

Отмечается, что доктор Абсаматов, аргументируя чиновникам отказ, озвучил им требования, которые были разработаны руководством министерства здравоохранения и и республиканского штаба по борьбе коронавирусной инфекции.

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