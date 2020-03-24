Бишкек, , 23:26 — REGNUM Правительство Германии выделяет €500 тысяч (43,3 млн рублей) на меры по защите от коронавирусной инфекции в Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба немецкого посольства в республике.

Значительная часть этих денег будет перенаправлена Всемирной организации здравоохранения для обеспечения скоординированного осуществления мер в рамках Национального плана действий в чрезвычайных ситуациях и централизованного закупа соответствующего оборудования.

На оставшиеся средства будут закупаться защитные средства, проводиться обучение медицинского персонала, а также информационные и разъяснительные кампании.

Читайте также: Комендантский час в Киргизии: ходить разрешили в магазин, аптеку и больницу