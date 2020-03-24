Ярославль, , 23:19 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал жителей региона проводить больше времени дома. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

Такое заявление губернатор сделал 24 марта после совещания рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Дмитрий Миронов принял в нем участие по селекторной связи.

«Ограничение контактов сегодня является одной из самых действенных, а главное доступных форм борьбы против распространения вируса. Я прошу жителей области выполнять рекомендации специалистов и особенно врачей. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих, берегите себя и своих близких, по возможности больше времени проводите дома», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В Ярославской области приостановлены массовые мероприятия, для посетителей закрыты учреждения культуры, школьники с 23 марта отправлены на каникулы, вузы перешли на дистанционное обучение. Пока в регионе официально один больной коронавирусом, еще один человек под подозрением.

В Ярославле уменьшился автомобильный трафик, стало меньше пассажиров общественного транспорта. Между тем жители областного центра продолжают активно посещать торговые центры, масками на улице, в магазинах и транспорте пользуются единицы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле начали привлекать к ответственности за нарушение самоизоляции