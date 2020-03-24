Вашингтон, 24 марта 2020, 22:57 — REGNUM Рейтинг одобрения деятельности президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в стране вырос до 49%, сообщает 24 марта институт общественного мнения Gallup.
С начала месяца рейтинг Трампа вырос на пять процентов. Отмечается, что популярность президента у сограждан растёт благодаря его действиям на фоне пандемии.
Напомним, в США вирус SARS-CoV-2 выявлен у 49,5 тыс. человек, летальных исходов 622, случаев выздоровления — 361.
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