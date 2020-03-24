Идлиб, Сирия, , 22:53 — REGNUM Двое турецких военных ранены в Идлибе при подрыве патруля на минах террористов, сообщил 24 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, мины были установлены террористами на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб в районе селения Сфухон.

«Сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами. В результате подрывов повреждено два бронеавтомобиля. Двое турецких военнослужащих получили ранения», — сказал Журавлёв.

Напомним, 23 марта Анкара обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие совместному российско-турецкому патрулированию на автотрассе М-4 в Идлибе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийские СМИ сообщили о подрыве турецкой военной колонны в зоне «Идлиб», но официальных подтверждений и данных о потерях не было.

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